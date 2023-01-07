Хавбек «Аталанты» Малиновский переходит в «Марсель»

Руководство «Марселя» ведет переговоры о покупке полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Отмечается, что французский клуб может представить новичка на следующей неделе.
Как утверждает источник, трансфер игрока сборной Украины почти завершен. Сумма сделки составит 12 миллионов евро. 29-летний футболист подпишет долгосрочное соглашение с «провансальцами».
Добавим, что Малиновский выступает за «Аталанту» с 2019 года. В текущем сезоне за команду Игоря Тудора он провел 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.