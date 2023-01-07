Дешам отреагировал на свое продление контракта со сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями после продления своего контракта с национальной командой.

Отмечается, что французский наставник останется тренировать сборную до 2026 года.

«Я с радостью должен объявить вам о том, что было принято решение продлить мой контракт до 2026 года. Я не колебался с этим решением. Президент снова доверился мне и я уверен, что нас ждут великие дела вместе с командой», – приводит слова Дешама французская пресса.

Напомним, что Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Вместе с французской национальной командой он стал чемпионом мира в 2018 году в России и одержал победу в Лиге Наций в 2021 году. На мировом первенстве в Катаре сборная Франции пробилась в финал турнира, где проиграла национальной команде Аргентины.