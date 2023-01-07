«Пари НН» арендовал у ЦСКА нападающего Яковлева

Руководство «Пари НН» официально объявило об аренде форварда ЦСКА Владислава Яковлева. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Отмечается, что в договоре между командами по россиянину прописана опция выкупа.

По информации источника, арендное соглашение 20-летнего игрока с нижегородцами рассчитано до конца текущего сезона. При удачном выступлении футболиста «волжане» могут выкупить его у армейцев.

Добавим, что Яковлев является воспитанником академии ЦСКА. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он принял участие в 14 встречах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.