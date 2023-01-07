Гол обладателя «Золотого мяча» Бензема не помог «Реалу» в матче с «Вильярреалом»

Мадридский «Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в Вильярреале завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Впервые в истории в стартовом составе «Реала» не было ни одного испанского игрока.

Счет в матче был открыт на 47-й минуте, отличился Йереми Пино. На 60-й минуте обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема с пенальти сравнял счет, однако семь минут спустя Жерар Морено также с пенальти вновь вывел хозяев поля вперед.

«Вильярреал» набрал 27 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. У «Реала» 38 очков, столько же у лидирующей «Барселоны». Королевский клуб уступает каталонцам по дополнительным показателям.

В следующем туре 13 января «Вильярреал» сыграет в гостях с «Сельтой», матч 17-го «Реал» - «Валенсия» перенесен на 2 февраля. «Реал» следующий матч проведет 22 января в Бильбао, играя с «Атлетик».

Чемпионат Испании. 16-й тур.

«Вильярреал» (Валенсия) - «Реал» (Мадрид) – 2:1 (0:0)

Голы: Пино, 47; Морено, 63 (п) – Бензема, 60 (п)