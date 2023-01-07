Анчелотти прокомментировал поражение от «Вильярреала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча с «Вильярреалом», в котором королевский клуб проиграл 1:2.

«Это была ровная игра, но они сыграли хорошо, а мы нет. Мы потеряли контроль над тем, что хорошо получалось, нам нужно сосредоточиться на этом. Мы не хорошо сыграли в защите, для нас важно решить эту проблему. Назначенные пенальти? Оба пенальти – это пенальти, и нам надо принять это», - цитируют Анчелотти испанские СМИ.

«Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче 16-го тура 1:2. Счет в матче был открыт на 47-й минуте, отличился Йереми Пино. На 60-й минуте Карим Бензема с пенальти сравнял счет, однако семь минут спустя Жерар Морено также с пенальти принес победу хозяевам поля.

«Вильярреал» набрал 27 очков и переместился на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. У «Реала» 38 очков, столько же у лидирующей «Барселоны». Королевский клуб уступает каталонцам по дополнительным показателям.