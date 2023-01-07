Гол Данило в концовке матча принес «Ювентусу» победу над «Удинезе»

Футболисты «Ювентуса» победили «Удинезе» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча в Турине завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол был забит Данило на 86-й минуте встречи. Восьмая подряд победа позволила набрать «старой синьоре» 37 очков и переместится на второе место в Серии А, сократив отставание от «Наполи» до 4 очков. В 18-м туре 13 января две команды сыграют между собой в Неаполе.

У «Удинезе» 25 очков и 8-е место в турнирной таблице. В следующем туре «зебры» встретятся с «Болоньей».

Чемпионат Италии. 17-й тур.

«Ювентус» - «Удинезе» - 1:0 (0:0)

Гол: Данило, 86