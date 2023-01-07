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«Монако», ведя в счете 2:0, вылетел из розыгрыша Кубка Франции, проиграв клубу из Лиги 2 по пенальти

Головин не реализовал послематчевый пенальти.
07 января 2023 22:25
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Монако» проиграли в матче 1/32 финала Кубка Франции клубу Лиги 2 «Родез». Встреча на стадионе Луи II в Монако завершилась со счетом 2:2 (по пенальти 5:4) в пользу гостей.

К 40-й минуте «Монако» вел в счете 2:0. Отличились Магнес Аклиуш (23-я минута) и Виссам Бен-Йеддер (37). Однако на 42-й минуте гости сократили отставание благодаря голу Джозефа Мендеша.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле на 61-й минуте.

Гости сравняли счет за 10 минут до конца встречи, отличился Аймен Абденнур (80), и оказались точнее в серии послематчевых пенальти – 5:4. В серии пенальти Головин бил пятым и оказался первым из команды, кто не реализовал свой удар. Следом игроки «Родеза» забили дважды, а футболист монегасков Сунгуту Магасса промахнулся.

источник: «Советский спорт»
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