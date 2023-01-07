Полузащитник «Милана» Беннасер может продлить контракт с клубом

Полузащитник итальянского «Милана» Исмаэль Беннасер может остаться в клубе, сообщают британские СМИ.

По данным источника, стороны близки к подписанию нового контракта. О его сроках не сообщается, однако подчеркивается, что 25-летний алжирский футболист будет зарабатывать около 4 миллионов евро в год, а сумма отступных составит около 50 миллионов евро.

Беннасер выступает за «Милан» с 2019 года, в нынешнем сезоне на его счету один гол и одна результативная передача в 22 матчах команды во всех турнирах.