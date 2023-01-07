Нападающий сборной Нидерландов Вегхорст может перейти в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию форварда сборной Нидерландов Ваута Вегхорста, сообщает журналист Санти Ауна.

По данным источника, стороны близки к подписанию арендного соглашения с турецким «Бешикташем». Права на игрока сохраняет английский «Бернли», вылетевший из английской премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

30-летний нападающий был передан в аренду в «Бешикташ», за который провел 15 матчей в этом сезоне и забил семь голов. На чемпионате мира в Катаре Вегхорст стал автором дубля в ворота сборной Аргентины в матче 1/4 финала.