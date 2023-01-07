Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» 22 января

Португальский нападающий Криштиану Роналду может дебютировать за новый клуб «Аль-Наср» 22 января в матче с «Аль-Иттифаком», сообщают французские СМИ.

Ранее федерация футбола отказалась регистрировать Роналду из-за превышения лимита легионеров в клубе, их вместе с португальцем было девять. По данным источника, чтобы уложиться в него, «Аль-Наср» расторг контракт с камерунским нападающим Венсаном Абубакаром по обоюдному согласию с выплатой соответствующей компенсации.

Роналду также должен отбыть двухматчевую дисквалификацию, наложенную на него Английской футбольной федерацией за разбитый после матча с «Эвертоном», телефон мальчика с аутизмом. Португалец не успел отбыть наказание в Англии, поскольку на следующий день его контракт с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут.