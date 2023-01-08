«Интер» упустил выездную победу над «Монцей»

Футболисты «Интера» поделили очки с «Монцей» (2:2) в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии.
Отметим, что в составе нерадзурри голы забили Маттео Дармиан (10-я минута) и Лаутаро Мартинес (22). Хозяева ответили забитыми мячами Патрика Чуррии (11) и Луки Кальдиролы (90+3).
Таким образом, «Интер» набрал 34 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Монца» идет 14-й (18 очков).
14 января «Интер» сыграет дома с «Вероной», а «Монца» в тот же день на выезде проведет игру против «Кремонезе».
Чемпионат Италии
17-й тур
«Монца» – «Интер» – 2:2 (1:2)
Голы: Чуррия, 11. Кальдирола, 90+3 – Дармиан, 10. Мартинес, 22.
источник: «Советский спорт»