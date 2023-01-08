World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Индзаги остался недоволен работой судей в матче с «Монцей»

«Интер» не смог обыграть своего соперника - 1:1.
08 января 2023 11:29

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после матча 17-го тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:2).

«Мы крайне недовольны работой судей, они делали очевидные ошибки. Нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы» - и это на пятом году работы ВАР», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Отметим, что в составе нерадзурри голы забили Маттео Дармиан (10-я минута) и Лаутаро Мартинес (22). Хозяева ответили забитыми мячами Патрика Чуррии (11) и Луки Кальдиролы (90+3).

Таким образом, «Интер» набрал 34 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Монца» идет 14-й (18 очков).

14 января «Интер» сыграет дома с «Вероной», а «Монца» в тот же день на выезде проведет игру против «Кремонезе».

Это интересно:
Индзаги остался недоволен работой судей в матче с «Монцей»
«Интер» не смог обыграть своего соперника - 1:1.
08.01.2023 11:29
Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче Кубка Англии
Команды ждет переигровка.
08.01.2023 01:18
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Интер» упустил выездную победу над «Монцей»
Миланский клуб пропустил в добавленное ко второму тайму время.
08.01.2023 00:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Зидан отверг предложения возглавить сборные Бразилии, Португалии и США
Зидан отверг предложения возглавить сборные Бразилии, Португалии и США
Бывший главный тренер «Реала» больше склоняется к работе на клубном уровне.
07.01.2023 23:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ньюкасл» проиграл клубу третьего дивизиона и выбыл из розыгрыша Кубка Англии
Победу «Шеффилду» принес дубль Джоша Уиндаса.
07.01.2023 23:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» 22 января
Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» 22 января
Для того, чтобы уложиться в лимит легионеров ради Роналду, клуб расторг контракт с Абубакаром.
07.01.2023 23:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающий сборной Нидерландов Вегхорст может перейти в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды
Нападающий сборной Нидерландов Вегхорст может перейти в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды
Стороны близки к подписанию соглашения.
07.01.2023 22:56
Футбол
автор: Александр Евграфов
Полузащитник «Милана» Беннасер может продлить контракт с клубом
Полузащитник «Милана» Беннасер может продлить контракт с клубом
Стороны близки к подписанию нового соглашения.
07.01.2023 22:51
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Монако», ведя в счете 2:0, вылетел из розыгрыша Кубка Франции, проиграв клубу из Лиги 2 по пенальти
Головин не реализовал послематчевый пенальти.
07.01.2023 22:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гол Данило в концовке матча принес «Ювентусу» победу над «Удинезе»
Гол Данило в концовке матча принес «Ювентусу» победу над «Удинезе»
Туринский клуб вышел на второе место в Серии А.
07.01.2023 21:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика