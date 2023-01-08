Индзаги остался недоволен работой судей в матче с «Монцей»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после матча 17-го тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:2).

«Мы крайне недовольны работой судей, они делали очевидные ошибки. Нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы» - и это на пятом году работы ВАР», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Отметим, что в составе нерадзурри голы забили Маттео Дармиан (10-я минута) и Лаутаро Мартинес (22). Хозяева ответили забитыми мячами Патрика Чуррии (11) и Луки Кальдиролы (90+3).

Таким образом, «Интер» набрал 34 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Монца» идет 14-й (18 очков).

14 января «Интер» сыграет дома с «Вероной», а «Монца» в тот же день на выезде проведет игру против «Кремонезе».