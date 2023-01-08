Тен Хаг заявил, что Марсьяль не справляется с нагрузкой, поэтому «Манчестер Юнайтед» ищет форварда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что клуб нуждается в еще одном форварде.

«Марсьяль не справляется с нагрузкой, поэтому мы ищем еще одного нападающего. Речь идет не о том, что мы не рассчитываем больше на него», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что Марсьяль перебрался в стан «красных дьяволов» из «Монако» в сентябре 2015 года за компенсацию в размере 60 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 281 матч, забил 84 мяча и отдал 52 результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года с опцией продления на еще один сезон.