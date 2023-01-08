Дармиан заявил, что разочарован ничьей с «Монцой»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан дал комментарий после матча с «Монцей» (2:2) в 17-м туре чемпионата Италии.

«Мы разочарованы, потому что выигрывали и пропустили на последних минутах. Конечно, это обидно, но мы должны смотреть вперед, есть некоторые аспекты, которые нужно улучшить», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Отметим, что в составе нерадзурри голы забили Маттео Дармиан (10-я минута) и Лаутаро Мартинес (22). Хозяева ответили забитыми мячами Патрика Чуррии (11) и Луки Кальдиролы (90+3).

Таким образом, «Интер» набрал 34 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Монца» идет 14-й (18 очков).

14 января «Интер» сыграет дома с «Вероной», а «Монца» в тот же день на выезде проведет игру против «Кремонезе».