Манчини - о смерти Виалли: Это большая потеря для его семьи и всего итальянского футбола

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отреагировал на уход из жизни экс- футболиста Джанлуки Виалли.

Он умер 6 января в возрасте 58 лет из-за рака поджелудочной железы.

«Это большая потеря для его семьи, для меня, для всего итальянского футбола. Это сложный момент, но нужно двигаться вперед. Я надеялся на чудо», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что за свою карьеру Виалли успел потренировать «Челси» и «Уотфорд». Он входил в тренерский штаб сборной Италии с 2019 по 2022 годы.