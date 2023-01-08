Пиоли — о матче с «Ромой»: Нам нужно проявить решительность

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий в преддверии матча 17-го тура чемпионата Италии против «Ромы».

«Рома» - сильная и сплоченная команда, они сочетают организацию с атакующими качествами и физическими данными. Нам нужно будет эффективно противостоять им, они много забивают со стандартов», - приводит слова специалиста пресс-служба «россонери»..

Добавим, что «Милан» занимает теретье место в турнирной таблице Серии А, заработав 36 очков. «Рома» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 30 очков.

Встреча «Милан» - «Рома» состоится сегодня, 8 января. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.