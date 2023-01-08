Роналду арендовал сразу 17 комнат в элитной гостинице в Саудовской Аравии

Стало известно о том, где разместился в Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

По данным зарубежной прессы, португалец живет в небоскребе Kingdom Tower, где располагается элитная гостиница. Роналду, его семья и охранники заняли сразу 17 комнат.

Напомним, с ноября 2022 года футболист находился в статусе свободного агента после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним соглашение.

Недавно стало известно о том, что Роналду перешел в «Аль-Наср». Срок контракта составляет два года, а зарплата игрока составит 200 миллионов евро, благодаря чему он стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.