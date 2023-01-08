Гвардиола отверг предложение возглавить сборную Бразилии

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался от поста главного тренера сборной Бразилии. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что на чемпионате мира в Катаре бразильская национальная команда под руководством Тите потерпела поражение в четвертьфинале турнира от сборной Хорватии и специалист ушел в отставку.

Как утверждает источник, представители бразильской конфедерации футбола рассматривали испанца одним из кандидатов наставника национальной команды, однако 51-летний специалист предпочел остаться в клубном футболе.

Напомним, что Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. В текущем сезоне горожане занимают вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков после 17 сыгранных матчей.