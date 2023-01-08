«Реал» желает подписать Джеко или Мурики зимой

Руководство «Реала» находится в поисках футболиста на позицию форварда в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает итальянская пресса.
Отмечается, что королевский клуб определили две главных кандидатуры.
Как утверждает источник, представители сливочные обеспокоены высокой травматичностью нападающего Карима Бензема и планируют подыскать замену французу. В сфере интересов мадридской команды находятся боснийский игрок «Интера» Эдин Джеко и футболист «Мальорки» Ведат Мурики.
Добавим, что в текущем сезоне Джеко провел 24 матча, забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. На счету Мурики – 16 проведенных встреч, девять забитых мячей и два ассиста.