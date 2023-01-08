Алаба – о Кроссе: У него есть еще много бензина в баке

Фланговый защитник «Реала» Давид Алаба поделился мнением о своем одноклубнике Тони Кроосе.

Отмечается, что контракт немецкого полузащитника с мадридской командой истекает в конце текущего сезона.

«Мы рассчитываем, что Кроос подпишет новое соглашение. Хочу, чтобы он продолжил выходить на футбольное поле за «Реал», так как он является важным игроком для клуба. У него есть еще много бензина в баке», – приводят слова Алабы испанские СМИ.

Напомним, что Кроос присоединился к «Реалу» в 2014 году. С тех пор за испанский клуб он провел 385 матчей, забил 26 голов и отдал 87 результативных передач.