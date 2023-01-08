«Торино» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче Серии А

«Торино» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в Салерно, завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыли гости стараниями Антонио Санабрия (36-я минута), а во втором тайме бывший полузащитник «Краснодара» Тони Вильена сравнял счет.
Миранчук вышел на замену на 63-й минуте матча, заменив Неманью Радоньича.
«Торино» набрал 23 очка и занимает десятое место в таблице Серии А, у «Салернитаны» 18 очков, команда находится на 14-м месте.
В 18-м туре «Торино» сыграет 15 января дома со «Специей».
Чемпионат Италии. 17-й тур.
«Салернитана» - «Торино» - 1:1 (1:0)
Голы: Санабрия, 36 - Вильена, 49
источник: «Советский спорт»