«Бавария» заинтересована в приобретении форварда «Милана» Леау 

«Бавария» рассматривает возможность покупки нападающего «Милана» Рафаэля Леау. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что контракт португальского игрока с «россонери» рассчитан до лета 2024 года.

Как утверждает источник, руководство мюнхенцев видит в 23-летнем футболисте замену для Кингсли Комана, который может покинуть немецкий клуб в ближайшее время. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. В текущем сезоне за команду Стефано Пиоли он провел 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.