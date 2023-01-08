«Бавария» и «Боруссия» не могут договориться о переходе Зоммера

«Бавария» и менхенгладбахская «Боруссия» не могут договориться о переходе голкипера Яна Зоммера в мюнхенскую команду, сообщают немецкие СМИ.

По информации источника, «Бавария» предложила лишь больше половины суммы, которую запросила «Боруссия». Мюнхенцы готовы заплатить чуть меньше пяти миллионов евро, а менхенгладбахский клуб запросил около восьми миллионов. «Бавария» не готова заплатить сумму, а «Боруссия» не может снизить цену, поскольку рассчитывает использовать эти средства для перехода в клуб Йонаса Омлина из «Монпелье».

34-летний Зоммер выступает за «Боруссию» с лета 2014 года и по сведениям источника уже подтвердил намерение перейти в «Баварию» до окончания контракта в 2023 году. «Бавария» срочно ищет вратаря после травмы Нойера, который сломал ногу во время перерыва в чемпионате.