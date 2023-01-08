Гвардиола – о матче с «Челси» в Кубке Англии: Каждый турнир важен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Челси» в рамках третьего раунда Кубка Англии.

Отметим, что матч между «горожанами» и «пенсионерами» состоится сегодня, 8 января. Начало встречи – 19:30 мск.

«Приятно сыграть с «Челси» на домашнем стадионе перед нашими фанатами после победы в лиге. Однако матч может сложиться по-другому, могут измениться составы или схема. У «Челси» проблемы из-за травм. Мы завоевали четыре кубка Английской лиги кряду, потому что каждый турнир важен для нас. Кубок Англии также важен, поэтому необходимо правильно подготовится к этому противостоянию», – приводит слова Гвардиолы клубная пресс-служба «Манчестер Сити».

Напомним, что 5 января «Челси» уступил «Манчестер Сити» в матче 19-го тура АПЛ со счетом 0:1.