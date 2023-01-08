«Тоттенхэм» нацелился на вратаря сборной Англии Пикфорда 

Руководство «Тоттенхэма» заинтересовано в услугах голкипера сборной Англии и «Эвертона» Джордана Пикфорда. Об этом сообщают британские СМИ.
Отмечается, что к английскому футболисту также присматривается «Челси».
Как утверждает источник, лондонский клуб подыскивает замену возрастному вратарю команды Уго Льорису. Контракт 36-летнего француза с командой Антонио Конте действует до лета 2024 года. Игрок сборной Англии считается подходящей альтернативой.
Напомним, что Пикфорд перешел в «Эвертон» в июле 2017 года. В текущем сезоне в составе «ирисок» он принял участие в 18 матчах, пропустил 27 голов и три встречи отстоял на ноль.