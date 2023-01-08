Умер Карлос Роберто де Оливейра, бронзовый призер ЧМ 1978 года в составе сборной Бразилии

Экс-футболист клуба «Васко да Гама» и сборной Бразилии Карлос Роберто де Оливейра скончался в возрасте 68 лет, сообщается на официальном сайте клуба. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Карлос Роберто де Оливейра известен по прозвищу «Динамит». Он выступал в составе клуба с 1971 по 1979 год и с 1980 по 1992. В 1974 году стал чемпионом Бразилии. На счету «Динамита» 1110 матчей и 708 забитых мячей за «Васко да Гама».

В 2008 году «Динамит» был избран президентом «Васко да Гамы», спустя три года вновь переизбран на этот пост.

В составе сборной Бразилии он завоевал бронзу чемпионата мира в 1978 году.