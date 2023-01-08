Экс-президента «Бенфики» Кошту подозревают в организации договорных матчей

Правоохранительные органы Португалии начали расследование в отношении президента «Бенфики» Руи Кошта по подозрению в организации договорных матчей, сообщают британские СМИ.

По данным источника, следствие изучит период с 2016 по 2020 года, когда Кошта занимал пост президента «Бенфики». Летом 2021 года Кошта ушел в отставку после обвинения в мошенничестве, подделке документов.

Если подозрения подтвердятся, что клуб извлекал выгоду из договорных матчей, то «Бенфике» может грозить крупный штраф или даже понижение в классе.