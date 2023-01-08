Защитник сборной Англии Магуайр попал в сферу интересов «Астон Виллы»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Анил Кандола в своих соцсетях.

Отмечается, что 29-летний игрок не является основным при нынешнем наставнике «красных дьяволов» Эрике тен Хаге.

Как утверждает источник, манкунианцы готовы расстаться с английским футболистом в текущее трансферное окно. Руководство «львов» планирует усилить оборону команды и заинтересовано в трансфере. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.

Напомним, что Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» в августе 2019 года. В текущем сезоне за клуб АПЛ он провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.