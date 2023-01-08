«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче Кубка Англии 

Футболисты «Манчестер Сити» оказались сильнее «Челси» в матче третьего раунда Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «горожан».
Отметим, что за команду Пепа Гвардиолы дублем отметился нападающий Рияд Марез (23-я минута, 85), Хулиан Альварес реализовал пенальти (30) и один гол на счету Фила Фодена (38).
Добавим, что в следующем раунде кубка небесно-голубые сыграют с победителем пары «Оксфорд Юнайтед» – «Арсенал»
Напомним, что 5 января британские коллективы встречались в рамках 19-го тура АПЛ. В том матче «пенсионеры» уступили со счетом 0:1.
Кубок Англии
Третий Раунд
«Манчестер Сити» (Манчестер) – «Челси» (Лондон) – 4:0 (3:0)
Голы: Марез, 23, 85 (пен.). Альварес, 30 (пен.), Фоден , 38.
источник: «Советский спорт»