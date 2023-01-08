«Лейпциг» не продаст Гвардиола этой зимой 

Защитник «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол поделился мнением о своем будущем в немецком клубе.

Отмечается, что 20-летний игрок рассчитывает не покидать команду до конца сезона.

«Мой план заключается в том, чтобы остаться здесь. Наверняка все слышали, что наш спортивный директор не заинтересован в моей продаже в данный момент. Я уважаю его решение», – приводит слова Гвардиола журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. В текущем сезоне за «быков» он провел 19 матчей и забил один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027.