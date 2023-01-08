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«Наполи» одержал победу над «Сампдорией» в гостевом матче Серии А

Коллектив Лучано Спалетти по-прежнему – лидер чемпионата Италии
08 января 2023 22:09
автор: Глеб Шевяков

«Наполи» обыграл «Сампдорию» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу неаполитанцев.

Отметим, что авторами забитых мячей стали нападающий Виктор Осимхен (19-я минута) и полузащитник Элиф Элмас (82). Грузинский форвард Хчива Кварацхелия провел на поле 62 минуты и не отметился результативными действиями.

Таким образом, подопечные Лучано Спалетти по-прежнему являются лидерами в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка после 17 матчей. Команда Деяна Станковича распологается в зоне вылета, на 18-м месте, имея в своем активе девять очков.

Серия А

17-й тур

«Сампдория» – «Наполи» – 0:2 (0:1)

Голы: – Осимхен, 19. Элмас, 82.

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