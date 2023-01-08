Гризманн и Дембеле в стартовых составах «Атлетико» и «Барселоны» на матч Ла Лиги 

Мадридский «Атлетико» и «Барселона» огласили свои стартовые составы на матч 16-го тура чемпионата Испании.
Отметим, что очная встреча испанских клубов пройдет сегодня, 8 января. Начало матча – в 23:00 мск
«Атлетико»: Облак, Мандава, Хименес, Савич, Молина, Карраско, Барриос, Коке, М. Льоренте, Феликс, Гризманн.
«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Ф. де Йонг, Бускетс, Гави, Дембеле, Фати, Педри.
Добавим, что в настоящий момент команда Хави занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков после 15 матчей. Подопечные Диего Симеоне располагаются на пятой строчке, имея в своем активе 27 очков.