Скалони признан лучшим тренером национальных команд в 2022 году 

Международная федерация футбольной истории и статистики огласила список лучших наставников сборных за 2022 год.
Отмечается, что в пятерку попали два европейских специалиста.
Сообщается, что победителем в номинации оказался главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. Вторую строчку занял наставник французской национальной команды Дидье Дешам, а на третьем месте расположился Валид Реграги, тренирующий марокканскую сборную.
Добавим, что четвертую и пятую строчки заняли Златкой Далич (Хорватия) и Хадзиме Мориясу (Япония).