Гвардиола считает, что Поттеру необходимо время в «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил поддержку своему коллеге по АПЛ, наставнику «Челси» Грэму Поттеру.

Отмечается, что в третьем раунде Кубка Англии «горожане» одержали победу над синими, забив четыре безответных мяча.

«Хочу дать совет руководству «Челси». Предоставьте время Грэму Поттеру. В нем нуждается каждый тренер. Соглашусь, что в «Барселоне» мне оно не понадобилось, однако там у меня был Месси. Это исключение», – приводит слова Гвардиолы британская пресса.

Добавим, что Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года. В настоящее время «пенсионеры» занимают десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.