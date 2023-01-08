Пулишич может покинуть «Челси» зимой 

Нападающий «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич может сменить клубную прописку в нынешнее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что при руководстве Грэма Поттера американец редко выходит в стартовом составе синих.

Как утверждает источник, руководство лондонского клуба готово расстаться с 24-летним игроком в январе, если получит предложения по футболисту. Кроме того, «пенсионеры» готовы отдать форварда в аренду.

Напомним, что Пулишич присоединился к «Челси» в июне 2019 года. В текущем сезоне на его счету 21 проведенная встреча, один забитый мяч и одна результативная передача.