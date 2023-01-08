В «Крыльях Советов» интересуются нападающим «Расинга» Гарре 

Руководство «Крыльев Советов» рассматривает возможность приобретения форварда аргентинского «Расинга» Бенхамина Гарре. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своих соцсетях.

Отмечается, что 22-летний игрок желает перейти в самарскую команду из-за предложенных финансовых условий.

По информации источника, соглашение аргентинца с российским клубом будет рассчитано до конца 2026 года. Цена трансфера не сообщается.

Добавим, что в настоящий момент Гарре арендован «Ураканом». С 2016 по 2020 годы он числился в академии «Манчестер Сити».