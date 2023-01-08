Спалетти – о победе над «Сампдорией»: Игроки «Наполи» проявили хладнокровие 

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о победе своей команды в матче 17-го тура чемпионата Италии над «Сампдорией» (2:0).

Отмечается, что в этой встрече за неаполитанцев забили форвард Виктор Осимхен (19-я минута) и полузащитник Элиф Элмас (82).

«Футболисты проявили хладнокровие, иначе этот матч мог трудно сложиться для нас. Я увидел, что команда зрело использует свои моменты и остается сконцентрированной на протяжении всего матча. Это помогло добиться положительного результата», – приводит слова Спалетти зарубежная пресса.

Добавим, что на данный момент «Наполи» являются лидерами в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка после 17 матчей.

13 января подопечные Спалетти примут на своем поле «Ювентус».