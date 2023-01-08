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Рой Кин заявил, что он не убежден победной серией «Манчестер Юнайтед» 

По мнению ирландца, «красные дьяволы» еще не встречались с серьезными соперниками.
08 января 2023 23:52
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о нынешнем уровне английской команды.

Отмечается, что манкунианцы одержали восемь побед кряду.

«У них достойная серия. Они давно не проигрывают, однако еще ни с кем толком и не играли. Скоро им предстоит сыграть с «Манчестер Сити» и с «Арсеналом». Тогда мы узнаем, на что способен нынешний «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге. Сейчас я не убежден», – приводят слова Кина британские СМИ.

Добавим, что в настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков после 17 матчей.

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