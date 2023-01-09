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«Рома» вырвала ничью у «Милана» в концовке встречи Серии А 

Встреча футбольных команд состоялась в Милане.
09 января 2023 00:46
автор: Глеб Шевяков

Матч 17-го тура Серии А между «Миланом» и «Ромой» завершился со счетом 2:2. Подопечные Стефано Пиоли упустили победу на 4-й добавленной минуте.

Отметим, что в составе «россонери» голами отметились защитник Пьер Калулу (30-я минута) и полузащитник Томаззо Побега (77). Авторами забитых мячей гостей стали Рожер Ибаньес (87) и нападающий Тэмми Абрахам (90+4).

Таким образом, действующие чемпионы набирают 37 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Жозе Моуринью располагаются на шестом месте, имея в своем активе 31 очко.

11 января «Милан» сыграет дома с «Торино» в Кубке Италии, «Рома» через день примет «Дженоа».

Серия А

17-й тур

«Милан» (Милан) - «Рома» (Рим) - 2:2 (1:0)

Голы: Калулу, 30. Побега, 77 - Ибаньес, 87. Абрахам, 90+4.

источник: «Советский спорт»
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