«Барселона» на выезде обыграла «Атлетико» благодаря голу Дембеле 

Футболисты «Барселоны» одержали гостевую победу над мадридским «Атлетико» в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Отметим, что автором единственного гола во встрече стал форвард сине-гранатовых Усман Дембеле, забивший на 22-й минуте.
Таким образом, команда Хави по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 41 очко после 16 матчей. Подопечные Диего Симоене находятся на пятой строчке, имея в своем активе 27 очков.
Напомним, что 12 января «Барселона» сыграет в финале Суперкубка Испании с «Бетисом».
Ла Лига
16-й тур
«Атлетико» (Мадрид) - «Барселона» (Барселона) - 0:1 (0:1)
Голы: - Дембеле, 22.
источник: «Советский спорт»