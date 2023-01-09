«Эта игра оставила горький привкус»: Пиоли остался недоволен ничьей «Милана» с «Ромой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча 17-го тура итальянской Серии А, в котором его команда сыграла вничью с «Ромой».

«При счете 2:1 они верили до конца. В такие моменты нам следует лучше обороняться. Трудно что-то комментировать, мы хорошо подготовились, матч проходил как надо. Теперь мы все оценим и постараемся прибавить. Эта игра оставила горький привкус», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, что к 87-й минуте матча «Милан» выигрывал со счетом 2:0, однако в оставшееся время умудрился пропустить дважды и сыграть вничью.

Теперь с 37 очками «россонери» делят вторую строчку с туринским «Ювентусом».