Мбаппе вступился за Зидана, с которым не захотел говорить глава Федерации футбола Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вступился за тренера Зинедина Зидана.

Ранее президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре на вопрос о будущем Зидана ответил, что не станет даже говорить со специалистом, который привел мадридский «Реал» к трем победам в Лиге чемпионов.

«Зидан — это Франция, наша страна не относится неуважительно к своим легендам», - написал Мбаппе в социальной сети.

До чемпионата мира в Катаре предполагалось, что Зидан сменит Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции. Однако Дешам после окончания мундиаля подписал новый контракт сроком до окончания ЧМ-2026.