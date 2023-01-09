Футболистов «Атлетико» и «Барселоны» могут дисквалифицировать на срок до 12 матчей

Футболистов «Атлетико» и «Барселоны» Стефана Савича и Феррана Торреса могут дисквалифицировать на срок от 4 до 12 матчей.

Напомним, что в игре 16-го тура испанской примеры, завершившейся победой «сине-гранатовых» (1:0) футболисты подрались в компенсированное ко второму тайму время за что получили по прямой красной карточке. Местная пресса полагает, что их действия могут быть квалифицированы как нападение.

Но, как минимум, Савич не поможет «Атлетико» 15 января в гостевом матче с «Альмерией», а Торрес вынужден будет пропустить домашнюю игру против «Хетафе», назначенную на 22 января.