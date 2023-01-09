Экс-футболист сборной Бразилии заявил, что «пентакампеонов» возглавит Моуринью

Бывший футболист сборной Бразилии Карлос Альберто признался, что новым главным тренером национальной команды может стать Жозе Моуринью.

«Позвольте мне сказать это прямо. Возможно, новым главным тренером сборной Бразилии станет Моуринью. Эту новость я сообщаю вам публично. Он также попросил меня войти в его тренерский штаб», - приводит слова ветерана зарубежная пресса.

Напомним, прежним наставником команды был Тите, под руководством которого бразильцы дошли до четвертьфинала ЧМ-2022, в котором проиграли Хорватии в серии послематчевых пенальти.

После вылета «пентакампеонов» с турнира Тите объявил о том, что покидает команду.

Моуринью является действующим главным тренером итальянской «Ромы». Ранее слухи отправляли его в сборную Португалии, которая также осталась без тренера после мундиаля.