Лебеф назвал игру «Челси» позором после разгромного поражения от «Манчестер Сити»

Бывший защитник лондонского «Челси» Франк Лебеф жестко раскритиковал игру «синих» в матче третьего раунда Кубка Англии против «Манчестер Сити».

«Мистер Поттер, хватит, нужно что-то менять! Это не тот клуб, который я знаю. Этой команде очень далеко до европейских трофеев. Я очень расстроен тем, что вижу. Думаю, это действительно неуважение. Они не делают ничего, чтобы хотя бы заставить людей гордиться. Сражайтесь, делайте что-то!

Я никогда не видел, чтобы «Челси» был настолько слаб. У игроков нет воли, нет мужества и храбрости, чтобы биться за свои цвета. У них нет гордости. Игроки, из которых состоит костяк команды, просто позорны. Они ничего не делают», - приводит слова французского ветерана зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «горожан».

В турнирной таблице лондонцы АПЛ лондонцы занимают десятое место.