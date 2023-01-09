Марко Ройс намекнул на уход из дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс допустил .что может сменить клубную прописку грядущим летом.

«Конечно, вы думаете наперёд, ведь у меня осталось всего полгода по контракту с «Боруссией». Но если бы я сказал, что сам не думал об этом, это тоже было бы неправильно. У меня есть человек, который помогает мне разбираться с этим. Сейчас для меня важно просто оставаться в форме. Об остальном вы узнаете в будущем», - приводит слова футболиста немецкая пресса.

Напомним, действующий контракт Ройса рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне 33-летний капитан дортмундцев провел 12 матчей, в которых забил три мяча.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Марко может стать одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.