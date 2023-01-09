Александр Медведев прокомментировал новость о выкупе Сычевого у «Крыльев Советов»

«Для «Зенита» отступные за Сычевого в пять раз меньше, чем для других клубов РПЛ? Нам неинтересны условия контракта Сычевого с «Крыльями Советов», — сказал Медведев «Чемпионату».

Ранее появилась информация, что в контракте Владимира Сычевого с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.

В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. В данный момент игрок является лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2022/2023.