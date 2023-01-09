«Начали плохо»: Облак назвал причины поражения «Атлетико» от «Барселоны»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» в матче 16-го тура испанской Ла Лиги.

«Мы провели хорошую игру. Первые 25 минут матча мы провели плохо, потом хорошо прессинговали, у нас были моменты. Нам не хватило удачи, чтобы победить. В целом мы провели хорошую игру, но не смогли забить.

Первые 25 минут мы начали плохо, со страхом, у нас не было уверенности. Потом проснулись, но при 0:1 входить в игру сложнее. Мы должны были начать игру так. Мы сделали все, но мяч не шел в их ворота. Явных моментов было не много, но некоторые могли стать голевыми», - приводит слова вратаря испанская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев. Единственный мяч забил Усман Дембеле.

«Барселона» упрочила лидерство в турнирной таблице. «Атлетико» занимает пятую строчку.