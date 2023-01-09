Тренерский штаб ЦСКА пополнил экс-наставник «Шерифа» Русу

Михаил Осинов: На таких эмоциях был, что не заметил, как лоб в кровь разбил!

Бывший капитан «Ростова» Михаил Осинов рассказал, каким был тренер донской команды Анатолий Байдачный, руководивший клубом в далеком 2012 году.