Тренерский штаб ЦСКА пополнил экс-наставник «Шерифа» Русу

ЦСКА объявил о том, что тренерский штаб команды пополнил специалист по физической подготовке Николай Русу.
До работы у армейцев Русу работал либо на аналогичной должности, либо ассистентом тренера в «Краснодаре», минском «Динамо», «Роторе», «Шерифе» и сборной Молдавии.
Помимо этого аналитикой основной команды будет заниматься в том числе Игорь Печерица, ранее выполняющий обязанности аналитика в «Динамо».
Напомним, что ЦСКА вышел в плей-офф Кубка России, а также занимает пятое место в РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.
источник: ПФК ЦСКА