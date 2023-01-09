Глава Федерации футбола Франции извинился перед Зиданом

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре извинился перед тренером Зинедином Зиданом за слова о том, что не собирается разговаривать с ним даже по телефону.

«Я хотел бы извиниться за эти замечания, которые абсолютно не отражают моих мыслей о нем ни как об игроке, которым он был, ни как о тренере, которым он стал. СМИ хотели, чтобы я противопоставил двух легенд французского футбола Дидье Дешама и Зинедина Зидана. Я признаю, что сделал несколько неловких замечаний, которые вызвали недоразумение. Зинедин Зидан знает, какое огромное уважение я к нему испытываю», - говорится в пресс-релизе разосланном французской прессе.

До чемпионата мира в Катаре предполагалось, что Зидан сменит Дешама на посту главного тренера сборной Франции. Однако Дешам после окончания мундиаля подписал новый контракт сроком до окончания ЧМ-2026.